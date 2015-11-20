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S-BAHN RUHRGEBIET

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 175 000 000 €
Transports : 175 000 000 €
Date(s) de signature
13/04/2016 : 175 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S-BAHN RUHRGEBIET
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - S-BAHN RUHRGEBIET

Fiche récapitulative

Date de publication
20 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 13/04/2016
20150649
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S-BAHN RUHRGEBIET
ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of new rolling stock in the densely populated Ruhr region

The project consists of the purchase of around 40 electric trains mainly to be used for increased services. The trains will be used on the S-Bahn (suburban trains) Network 2. This network serves amongst others the cities of Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen and Oberhausen.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required. Compliance with applicable EU directives will be checked as required according to the final scope and procedures for the scrapping/disposal of the old rolling stock, if any.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
The contract notice for the supply contract for the trainsets has been published in the Official Journal of the EU (OJEU 2015/S 132-243416). The procurement process followed for these trains, and also for the other project components, will be reviewed during appraisal.

Documents liés
22/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S-BAHN RUHRGEBIET
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - S-BAHN RUHRGEBIET

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S-BAHN RUHRGEBIET
Date de publication
22 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65375211
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150649
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - S-BAHN RUHRGEBIET
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226512438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150649
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S-BAHN RUHRGEBIET
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Fiche récapitulative
S-BAHN RUHRGEBIET
Fiche technique
S-BAHN RUHRGEBIET

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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