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LAHTI BIOMASS CHP PLANT

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
9/06/2016 : 75 000 000 €
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11/05/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA
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20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LAHTI BIOMASS CHP PLANT

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 09/06/2016
20150636
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LAHTI BIOMASS CHP PLANT
LAHTI ENERGIA OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 205 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new biomass-based combined heat and power (CHP) plant for Lahti Energia Oy

The project comprises the deployment of a combined heat and power biomass-fired plant at Kymijärvi in Lahti. The plant will provide electricity to the national grid and useful heat to the district heating system in the city of Lahti. The project will be implemented in two phases, with a separate investment decision for the second phase to be made later.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is undergoing a mandatory environmental impact assessment according to the EU requirements for this type of plant. The environmental impact statement was completed in June 2014 and an application for environmental permit was submitted to the competent authorities.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA
Date de publication
11 May 2016
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63318664
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150636
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA Attachments
Date de publication
11 May 2016
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63320420
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150636
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAHTI BIOMASS CHP PLANT
Date de publication
14 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67025997
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150636
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LAHTI BIOMASS CHP PLANT
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
182528280
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150636
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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11/05/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA
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LAHTI BIOMASS CHP PLANT
Fiche technique
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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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