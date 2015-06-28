RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING 2014-2020 (HU)

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Fiche récapitulative
The proposed operation will support the implementation of specific, long-term measures identified by Hungary's New Rural Development Programme for the EU programming period 2014-2020. It will focus on improving the competitiveness of the agricultural sector and sustainable rural development by supporting small-scale rural and agricultural investments.
The project will generate economic benefits in terms of employment, rural development and support to small and medium-sized enterprises (SMEs). The project will contribute to EU policy objectives in the fields of climate change, biodiversity protection and soil management. As the schemes are spread out in the country, the project will primarily impact Hungary's development in less-developed regions.
The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to the decision of the competent authority and in accordance with relevant applicable EU environmental regulations. Where an action may affect a Natura 2000 site, the Bank would require the promoter to follow the procedures of applicable directives, as transposed into national law.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects are tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.