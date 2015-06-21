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PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 40 000 000 €
Transports : 40 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2016 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

Fiche récapitulative

Date de publication
10 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 19/07/2016
20150621
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
PKP CARGO SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of up to 20 multi-system mainline locomotives

The project concerns the purchase of 20 mainline electric-powered locomotives, compliant with the relevant technical specification for interoperability (TSI), for use in Poland and, in part, also in Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The project represents the replacement of a small part of the promoter's overall fleet of 1,300 electric locomotives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the freight market that are most appropriately met by rail.

The promoter is a public undertaking operating in the transport sector but is not subject to the EU procurement directives. In January 2015, the promoter in any case issued an open tender (published in the Official Journal of the EU with the reference OJEU 2015/S 014-020749) for the supply of the locomotives.

Documents liés
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Date de publication
2 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64483408
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150621
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135780583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150621
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
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Fiche récapitulative
PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Fiche technique
PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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