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SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V

Signature(s)

Montant
68 662 455,35 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 68 662 455,35 €
Services : 13 732 491,07 €
Aménagement urbain : 54 929 964,28 €
Date(s) de signature
21/07/2016 : 13 732 491,07 €
21/07/2016 : 54 929 964,28 €
Autres liens
Related public register
08/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
Related public register
14/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 21/07/2016
20150587
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
MUNICIPALITY OF SZCZECIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 300 million (EUR 68 million)
PLN 1150 million (EUR 262 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of small, medium and large urban infrastructure investments in the City of Szczecin.

The operation will support the implementation of a comprehensive investment policy for the City of Szczecin. This policy is expected to contribute to the Szczecin Development Strategy 2025, whose objectives focus on enhancing of the quality of life, developing a modern and competitive economy, enhancing human capital and improving the attractiveness of the metropolitan area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) as implemented by national law, including the publication of contract notices in the Official Journal of the EU, if and where appropriate.

Documents liés
08/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
14/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
Date de publication
8 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66902853
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150587
Secteur(s)
Aménagement urbain
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
Date de publication
14 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
160020231
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150587
Secteur(s)
Aménagement urbain
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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08/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
Related public register
14/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
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Fiche récapitulative
SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V
Fiche technique
SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE V

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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