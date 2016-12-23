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MULTI SECTOR IT RDI

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 80 000 000 €
Services : 80 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2016 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MULTI SECTOR IT RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
27 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 23/12/2016
20150586
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MULTI SECTOR IT RDI
INDRA SISTEMAS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 166 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter's ongoing expenditures on research, development and innovation for the development of ICT solutions in the promoter's client industries, including smart energy, transport and industry.

The project supports a European promoter in its efforts to foster its competitive position in high value added products by investing in R&D and contributes to the targets of the Europe 2020 Strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU legislation, as appropriate

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU legislation, as appropriate.

Documents liés
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MULTI SECTOR IT RDI
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MULTI SECTOR IT RDI
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65237413
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150586
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135850791
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150586
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MULTI SECTOR IT RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MULTI SECTOR IT RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
MULTI SECTOR IT RDI
Fiche technique
MULTI SECTOR IT RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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