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SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION

Signature(s)

Montant
610 816 153,36 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 610 816 153,36 €
Énergie : 610 816 153,36 €
Date(s) de signature
14/03/2017 : 114 203 487,77 €
14/03/2017 : 114 203 487,77 €
29/03/2016 : 382 409 177,82 €
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Communiqués associés
Écosse : la BEI accorde un prêt de 500 millions de GBP à l'appui de la ligne de transport entre les comtés de Caithness et Moray

Fiche récapitulative

Date de publication
8 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 29/03/2016
20150580
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
SSE PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 671 million (GBP 500 million)
EUR 1559 million (GBP 1162 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the promoter's investments to create additional power transmission capacity in Scotland. It comprises about 180 km of underground and subsea cable, 2 AC/DC converter stations, and the construction or reinforcement of 8 substations and 2 power transmission lines, in north-eastern Scotland.

This reinforcement of transmission infrastructure in the area will allow the interconnection of up to 1,200 MW of additional generation from renewable sources (primarily wind).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns activities some of which fall under Annex I and others under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU). Construction of a 275 kV overhead line, subsea cables and converter stations have all been found to require an EIA, while other sub-projects have been screened out by the authorities due to their limited scope and impact.
It is not foreseen that there will be any significant adverse impact on any European conservation site (e.g. Natura 2000, Habitats or Birds Directives sites) in the project area. The typical potential impact during construction would be noise, dust, vibration, traffic disruption, and impact on sea floor, water quality, birds, fish and marine mammal populations.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Hub and Subsea Cables
Date de publication
6 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63746728
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150580
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
Date de publication
11 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65209873
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150580
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Dounreay-Mybster 275 and 132 kV OHL
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63747034
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150580
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Blackhillock Substation Expansion - Environmental Statement
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63747035
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150580
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SSE CAITHNESS MORAY TRANSMISSION - Caithness Converter Station
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63746132
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150580
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SSE CAITHNESS MORAY POWER TRANSMISSION
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130121691
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150580
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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