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FINA ENERJI WIND POWER PLANTS

Signature(s)

Montant
49 800 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 49 800 000 €
Énergie : 49 800 000 €
Date(s) de signature
12/04/2017 : 16 800 000 €
28/10/2016 : 33 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 28/10/2016
20150575
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FINA ENERJI WIND POWER PLANTS
FINA ENERJI HOLDING AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 131 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of three wind-power plants in Turkey (Uluborlu, Kizilcaterzi and Karova) for a total capacity of 106MW, together with associated facilities, power substations and interconnection lines

Generation of electricity from onshore wind farms

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will review the environmental and social assessments and corresponding authorisation processes during appraisal, including a verification of compliance with its environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Uluborlu Wind Farm
Date de publication
8 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65298241
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Kızılcaterzi Wind Farm
Date de publication
8 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65300870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Karova Wind Farm
Date de publication
8 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65303899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Uluborlu Wind Farm
Date de publication
7 Jul 2016
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67565575
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Kızılcaterzi Wind Farm PDR Screening
Date de publication
7 Jul 2016
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67582752
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Karova Wind Farm
Date de publication
8 Jul 2016
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67585847
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS
Date de publication
3 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68744876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126959437
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150575
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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