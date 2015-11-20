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EUROMED RORO

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/11/2016 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROMED RORO
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO

Fiche récapitulative

Date de publication
20 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 24/11/2016
20150563
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EUROMED RORO
GRIMALDI GROUP SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 501 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation and enlargement of Grimaldi Euromed SpA fleet through the acquisition of 10 new Pure Car/truck carrier vessels which are to be employed on their Europe-North-America route

By improving the environmental performance of Grimaldi Euromed SpA fleet, the project will contribute to the development of a sustainable transport system for short and long-distance freight cargo.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves the acquisition of cargo vessels and does not require an environmental impact assessment (EIA) under Annex II of Directive 2011/92/EU. Any potential environmental issues will be investigated during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence.

Documents liés
30/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROMED RORO
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROMED RORO
Date de publication
30 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65485435
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150563
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
166609509
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150563
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROMED RORO
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROMED RORO
Autres liens
Fiche récapitulative
EUROMED RORO
Fiche technique
EUROMED RORO

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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