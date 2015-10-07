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UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME

Signature(s)

Montant
256 953 812,56 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 256 953 812,56 €
Éducation : 256 953 812,56 €
Date(s) de signature
17/02/2016 : 256 953 812,56 €
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25/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 17/02/2016
20150556
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
UNIVERSITY OF EDINBURGH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 340 million (GBP 250 million)
EUR 680 million (GBP 500 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Funding the capital expenditure (Capex) programme of the University of Edinburgh

The purpose of the project is to increase the relevance and quality of teaching, learning and academic research capacity at the university by increasing and improving the overall quality of the existing academic space. The project will contribute to human capital formation and research, development and innovation (RDI) capabilities in the UK.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU). An EIA is therefore not required in accordance with this directive. However, parts of the investment might be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing, genetically modified organisms (GMOs), biosafety hazards and waste management will also be checked.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
Date de publication
25 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64910481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150556
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
183759438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150556
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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UNIVERSITY OF EDINBURGH CAPEX PROGRAMME
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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