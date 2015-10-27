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PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2015 : 40 000 000 €
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05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
Communiqués associés
Belgique : la BEI signe un accord de prêt avec Puratos

Fiche récapitulative

Date de publication
27 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 21/12/2015
20150537
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
PURATOS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 96 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing Puratos' research, development and innovation (RDI) programme in food ingredients focused in particular on leveraging fermentation technology and optimising the nutritional composition of foods.


The operation targets the promoter's RDI programme in the areas of nutrition, taste, texture, food processing and shelf life extension. The activities will be predominantly carried out in Belgium between 2016 and 2018. This operation would be the second loan to the promoter and represent the continuation of the RDI programme carried out between 2012 and 2015.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. At appraisal, it will be determined if any of the activities to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
Date de publication
5 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62896951
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150537
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS ENZYMES & NUTRITIONAL COMPONENTS RDI
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92783818
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150537
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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