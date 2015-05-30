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NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Malawi : 30 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
20/07/2016 : 30 000 000 €
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Malawi : la banque de l’UE soutient l’agriculture

Fiche récapitulative

Date de publication
12 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 20/07/2016
20150530
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NATIONAL BANK OF MALAWI AGRISTORAGE FACILITY
NATIONAL BANK OF MALAWI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Intermediated facility to support limited-scale private sector investments in Malawi, with an emphasis on the development of new agricultural storage capacity

Financing of investments carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Malawi

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental and social assessment capacities and approval requirements of the Malawi authorities will be assessed at appraisal, in order to ensure compliance of the operation with the Bank's environmental and social policy.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the investments is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Malawi : la banque de l’UE soutient l’agriculture

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Photogallery

Intermediated facility to support private sector investments, especially in agri-storage infrastructure, carried out by small, medium-sized and mid-cap enterprises in Malawi
National Bank of Malawi Agristorage Facility
Photographe: Floris Vermeulen
©EIB
Intermediated facility to support private sector investments, especially in agri-storage infrastructure, carried out by small, medium-sized and mid-cap enterprises in Malawi
National Bank of Malawi Agristorage Facility
Photographe: Floris Vermeulen
©EIB
Intermediated facility to support private sector investments, especially in agri-storage infrastructure, carried out by small, medium-sized and mid-cap enterprises in Malawi
National Bank of Malawi Agristorage Facility
Photographe: EIB
©National Bank of Malawi

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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