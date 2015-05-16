Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ENEDIS ADVANCED METERING

Signature(s)

Montant
1 150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 1 150 000 000 €
Énergie : 1 150 000 000 €
Date(s) de signature
15/02/2019 : 250 000 000 €
12/11/2020 : 400 000 000 €
13/12/2016 : 500 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEDIS ADVANCED METERING
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING

Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 13/12/2016
20150516
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENEDIS ADVANCED METERING
ENEDIS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1150 million
EUR 3225 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

ENEDIS' investments in advanced metering infrastructure during the period 2016-2019

The installation of smart meters and the development of remote control capabilities will allow remote readings, near real-time consumption information and better management of the network. The project aims to improve efficiency of the electricity distribution systems as well as customer information and awareness.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises the installation of advanced electricity meters. Based on technical characteristics of the project it is unlikely that environmental impact assessment (EIA) will be required. The main potential impact on the environment is from the disposal of the old meters.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
16/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEDIS ADVANCED METERING
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEDIS ADVANCED METERING
Date de publication
16 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67381446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150516
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING
Date de publication
26 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164576987
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150516
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEDIS ADVANCED METERING
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING
Autres liens
Fiche récapitulative
ENEDIS ADVANCED METERING
Fiche technique
ENEDIS ADVANCED METERING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes