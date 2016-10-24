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SGN GAS TO THE WEST

Signature(s)

Montant
57 633 565,79 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 57 633 565,79 €
Énergie : 57 633 565,79 €
Date(s) de signature
8/06/2017 : 57 633 565,79 €
Autres liens
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10/11/2016 - Résumé non technique - SGN GAS TO THE WEST - Environmental Statement
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10/11/2016 - Résumé non technique - SGN GAS TO THE WEST - Strabane-Maydown section
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGN GAS TO THE WEST

Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 08/06/2017
20150487
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SGN GAS TO THE WEST
SCOTIA GAS NETWORKS LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 50 million (EUR 60 million)
GBP 143 million (EUR 171 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the expansion of the gas transmission network (high pressure and intermediate pressure) to the main towns in the west and north-west of Northern Ireland: Dungannon, Cookstown, Magherafelt, Coalisland, Omagh, Enniskillen, Derrylin and Strabane; it will connect the current transmission network to the outskirts of each town.

The project will enable a shift from the dependence on oil (and partly on coal), with environmental benefits and potentially lower energy costs. The project will be located in EIB cohesion priority regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The characteristics of the project components are such that they fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, leaving it up to the national competent authority to decide whether an EIA is required.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC.

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23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGN GAS TO THE WEST

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SGN GAS TO THE WEST - Environmental Statement
Date de publication
10 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71493877
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150487
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SGN GAS TO THE WEST - Strabane-Maydown section
Date de publication
10 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71513595
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150487
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGN GAS TO THE WEST
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66679512
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150487
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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10/11/2016 - Résumé non technique - SGN GAS TO THE WEST - Environmental Statement
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10/11/2016 - Résumé non technique - SGN GAS TO THE WEST - Strabane-Maydown section
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Fiche récapitulative
SGN GAS TO THE WEST
Fiche technique
SGN GAS TO THE WEST

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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