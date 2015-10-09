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SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
310 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 15 000 000 €
Pays-Bas : 15 000 000 €
France : 280 000 000 €
Services : 310 000 000 €
Date(s) de signature
11/10/2016 : 15 000 000 €
11/10/2016 : 15 000 000 €
15/09/2017 : 140 000 000 €
21/07/2016 : 140 000 000 €
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Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
9 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 21/07/2016
20150468
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN
SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX BV,SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA EFC SA,SOCIETE GENERALE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 310 million
EUR 1900 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités de services administratifs et de soutien
Description
Objectifs

Multicountry Framework Loan dedicated to innovative Equipment Leasing for Private Sector Entities

The proposed project is a multi-country framework, in support of Innovative High-Tech equipment leasing by private sector entities. Innovative High-Tech equipment is expected to include IT and medical equipment. The promoters of the project will be several leasing entities of the Société Générale Group throughout France, Spain and the Benelux.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Innovative equipment leasing is unlikely to fall under the EIA Directive. However, the EIB will carry out a due diligence on the promoters' capacities and procedures to adhere to the Bank's standards and rules in administering EIB finance, notably on social and environmental principles, and, where appropriate, public consultation requirements.

Final beneficiaries, as well as the promoters, have been assessed by EIB as being private companies not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the promoter wishes to finance final beneficiaries that after all are subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN
Date de publication
2 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64488683
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150468
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Belgique
Pays-Bas
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN
Autres liens
Fiche récapitulative
SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN
Fiche technique
SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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