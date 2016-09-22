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PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 85 000 000 €
Énergie : 85 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2016 : 40 000 000 €
12/06/2018 : 45 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 21/12/2016
20150467
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 85 million
EUR 170 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Multi-component investment programme comprising several sub-projects geographically dispersed throughout mainland Greece and the islands. The sub-projects are organised into four main categories of investments: a) network control and automation, b) medium voltage (MV) submarine cables, c) high voltage (HV)/MV substations and associated connections and d) a pilot project for testing remote metering of small low voltage (LV) customers.

The main purpose of the project is to improve the reliability of electricity supply to consumers and to test the use of remote-readable meters for small LV customers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The characteristics of the sub-projects under the scope of the investment programme are such that they are listed neither under Annex I nor Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. However the project includes the implementation of new HV/MV substations that, according to the requirements of Greek legislation, have been subjected to EIA. Based on preliminary information from the promoter, most of the associated environmental permits have been granted. Overall the environmental impact of the programme is expected to be modest and, in most cases, limited to temporary impact during the construction phase. The status of the environmental permits and the actual environmental aspects of the project, including potential negative impact on sites of Natura conservation importance, will be further investigated during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING - MAKRICHORI Substation
Date de publication
24 Sep 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63676947
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150467
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING - EIA for CHANIA II
Date de publication
24 Sep 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63678540
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150467
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING - EIA for KERATEA Substation
Date de publication
24 Sep 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64590405
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150467
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING - EIA for AMPELOKIPI Substation
Date de publication
24 Sep 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69535479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150467
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING
Date de publication
22 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66568024
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150467
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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