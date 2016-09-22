PPC HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS & SMART METERING

Fiche récapitulative
Multi-component investment programme comprising several sub-projects geographically dispersed throughout mainland Greece and the islands. The sub-projects are organised into four main categories of investments: a) network control and automation, b) medium voltage (MV) submarine cables, c) high voltage (HV)/MV substations and associated connections and d) a pilot project for testing remote metering of small low voltage (LV) customers.
The main purpose of the project is to improve the reliability of electricity supply to consumers and to test the use of remote-readable meters for small LV customers.
The characteristics of the sub-projects under the scope of the investment programme are such that they are listed neither under Annex I nor Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. However the project includes the implementation of new HV/MV substations that, according to the requirements of Greek legislation, have been subjected to EIA. Based on preliminary information from the promoter, most of the associated environmental permits have been granted. Overall the environmental impact of the programme is expected to be modest and, in most cases, limited to temporary impact during the construction phase. The status of the environmental permits and the actual environmental aspects of the project, including potential negative impact on sites of Natura conservation importance, will be further investigated during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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