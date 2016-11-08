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RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

Signature(s)

Montant
1 125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 1 125 000 000 €
Énergie : 1 125 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2017 : 60 000 000 €
20/12/2017 : 70 000 000 €
20/12/2017 : 70 000 000 €
19/12/2017 : 100 000 000 €
28/08/2018 : 110 000 000 €
11/12/2018 : 115 000 000 €
19/12/2017 : 120 000 000 €
21/12/2017 : 200 000 000 €
20/12/2017 : 280 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

Fiche récapitulative

Date de publication
8 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 19/12/2017
20150465
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES II
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1125 million
EUR 1500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Co-financing of renewable energy projects in France, especially in onshore wind, solar photovoltaics (PV), geothermal, biomass and small hydropower

The project aims to contribute to renewable energy targets in France and the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. Due to their technical characteristics, some of the individual projects to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive, leaving it to the national competent authority to determine according to Annex III of the said directive whether an environmental impact assessment is required. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediaries (FIs) to be selected to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate=e access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will require the FIs to ensure that contracts for the implementation of the projects are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required

Documents liés
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71675298
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150465
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE
Autres liens
Fiche récapitulative
FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES II
Fiche technique
RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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