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POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Madagascar : 40 000 000 €
Transports : 40 000 000 €
Date(s) de signature
23/06/2016 : 40 000 000 €
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Related public register
19/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
Communiqués associés
Madagascar : l’Europe réaffirme son soutien aux projets d’infrastructures routières

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2016
Statut
Référence
Signé | 23/06/2016
20150456
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Post-disaster reconstruction of transport and flood-protection infrastructure, predominantly in the Antananarivo region, damaged during the extreme weather of spring 2015

The project will focus on infrastructure damage directly caused by recent flooding. Selected schemes concern key sections of road, dykes and bridges damaged or even destroyed by flooding and causing severe disruptions in the area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, the project components would not require an environmental impact assessment (EIA) as they consist of the reconstruction of existing infrastructure.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62644759
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150456
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POST DISASTER INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169749120
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150456
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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