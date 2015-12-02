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ECOTITANIUM

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
23/05/2017 : 30 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 23/05/2017
20150454
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ECOTITANIUM
ERAMET SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

First European facility for recycling aviation-grade titanium

The project comprises the first European industrial plant to recycle and re-melt aviation-grade scrap titanium metal and titanium alloys. All aviation-grade European titanium scrap currently has to be exported, mainly to the United States, as no such facility exists in Europe. The project would therefore close the recycling loop, making use of valuable metal scraps from European manufacturing sources which are currently lost for the European market, and thereby help to establish a circular economy for titanium metal and alloys in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) was conducted in 2014 by an independent consultant. It was approved at the end of 2014 by the competent authority. It concludes that the project has no major negative impact on the environment.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ECOTITANIUM
Date de publication
10 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66342158
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150454
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ECOTITANIUM - Site de Saint-Georges-de-Mons (63)
Date de publication
28 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70856907
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150454
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ECOTITANIUM
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90165990
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150454
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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