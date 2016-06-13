Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 450 000 000 €
Télécom : 450 000 000 €
Date(s) de signature
13/06/2016 : 450 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Communiqués associés
Allemagne : la BEI soutient la mise en place de services mobiles à large bande

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 13/06/2016
20150442
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
TELEFONICA GERMANY GMBH & CO OHG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the investments in the expansion, modernisation and consolidation of the promoter's mobile access network after the acquisition of its competitor E-Plus. The objective is to create an optimised network with significantly better network quality through increased coverage for a wider provision of advanced mobile broadband services in Germany. The main implemention phase will be carried out during the years 2016 and 2017.

The project will increase the quality and coverage of the promoter's mobile network in the country, enabling provision of advanced mobile broadband services also in more rural and remote areas. Accordingly, the project is expected to have a positive impact on the overall creation of sustainable growth and employment in Germany.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. No particular negative residual environmental impact is expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
09/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Autres liens
Communiqués associés
Allemagne : la BEI soutient la mise en place de services mobiles à large bande

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Date de publication
9 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67619573
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150442
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134656006
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150442
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Autres liens
Fiche récapitulative
TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Fiche technique
TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Communiqués associés
Allemagne : la BEI soutient la mise en place de services mobiles à large bande

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : la BEI soutient la mise en place de services mobiles à large bande
Autres liens
Related public register
09/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes