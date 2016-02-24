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FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Services : 100 000 000 €
Date(s) de signature
29/07/2016 : 50 000 000 €
29/07/2016 : 50 000 000 €
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Related public register
27/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Fiche récapitulative

Date de publication
24 février 2016
Statut
Référence
Signé | 29/07/2016
20150435
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS
BPI-GROUPE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 650 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns participation in a fund backed by the French government via the Programme d'Investissement d'Avenir. The fund is managed by BPI France, which regroups Oséo, CDC Entreprises, the Fond Stratégique d'Investissement (FSI) and FSI Régions.

The fund is earmarked to take minority positions in joint venture with private sector entities, mostly small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the manufacturing sectors, enabling them to industrialise new technologies, processes and products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It is likely that some or all of the investments in which the fund will participate form part of projects which fall under EU environmental legislation. The Bank will require the fund to comply with the Bank's standards.

Investments by the fund will be limited to private entities not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
27/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS
Date de publication
27 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66099397
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150435
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS
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Fiche récapitulative
FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS
Fiche technique
FONDS SPI - SOCIETES DE PROJETS INDUSTRIELS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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