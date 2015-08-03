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BST LOAN FOR SMES MIDCAPS & OTHER PRIORITIES IV

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 500 000 000 €
Lignes de crédit : 500 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2017 : 150 000 000 €
20/12/2016 : 150 000 000 €
27/11/2015 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 août 2015
Statut
Référence
Signé | 27/11/2015
20150431
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BST LOAN FOR SMES MIDCAPS & OTHER PRIORITIES IV
BANCO SANTANDER TOTTA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan for financing of small and medium-sized projects carried out primarily by SMEs and midcaps mainly located in Portugal. Part of the loan could be allocated to other small projects promoted by other entities.

The loan is expected to be mainly used - at least 70% - for the financing of small and medium-sized investment projects in eligible sectors carried out by SMEs and mid-cap enterprises (up to 3 000 employees), primarily in Portugal but also in other European countries. The proposed EIB loan would promote medium- and long-term lending for capital investment, and would mainly contribute to strengthen the productivity and competitiveness of SMEs and midcaps. The majority of projects are expected to be in convergence areas. Some of the projects may support investment in education, industry, service, tourism, energy savings or renewable energy, protection of the environment or research and development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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