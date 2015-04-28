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FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2016 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Communiqués associés
Finlande : la BEI soutient le programme d'investissement à l'appui de technologies environnementales de Finnlines

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 28/06/2016
20150428
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
FINNLINES OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 118 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the retrofitting of sulphur oxide (SOx) "scrubbers" to the promoter's fleet as well as propeller re-bladings of six vessels.

The scrubber retrofits are being performed in order that the promoter's vessels comply with the EU Sulphur Directive which restricts vessels operating in EU sulphur emission areas (SECAs) from emitting more than 0.1% sulphur in their exhaust gases from January 2015. The re-bladings are designed to increase propulsion efficiency and thereby decrease fuel consumption and emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the sulphur scrubber and re-blading retrofits of roll-on/roll-off passenger/freight (ro-pax) and roll-on/roll-off freight (ro-ro) vessels and does not require an environmental impact assessment (EIA) under Annex II of Directive 2011/92/EC. Any potential environmental issues will be investigated during the project's appraisal.

The promoter is a private company which is not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence.

Documents liés
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Date de publication
5 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62644854
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150428
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85755311
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150428
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
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FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
Fiche technique
FINNLINES ENVIRONMENTAL RETROFIT
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