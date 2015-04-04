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KRAKOW INTELLIGENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
166 407 673,77 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 166 407 673,77 €
Aménagement urbain : 31 850 428,76 €
Transports : 56 578 609,08 €
Industrie : 77 978 635,93 €
Date(s) de signature
27/09/2018 : 4 474 157,88 €
23/11/2017 : 6 134 032,85 €
27/09/2018 : 7 947 824,87 €
8/10/2020 : 8 536 449,39 €
23/11/2017 : 10 896 401,1 €
27/09/2018 : 10 953 972,74 €
7/07/2021 : 12 705 788,64 €
23/11/2017 : 15 017 804,58 €
8/10/2020 : 15 164 016,68 €
8/10/2020 : 20 899 582,99 €
7/07/2021 : 22 570 366,43 €
7/07/2021 : 31 107 275,62 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 23/11/2017
20150404
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KRAKOW INTELLIGENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
THE CITY OF KRAKOW
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 735 million (EUR 174 million)
PLN 3224 million (EUR 762 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of investments included in the investment plans of the city of Krakow mainly related to the new EU financing perspective (including urban roads, retrofitting of public buildings including energy efficiency measures, social housing, urban regeneration and other urban infrastructure schemes)

The multi-sector operation will support investments dedicated to the construction and improvement of urban roads, public transport, public buildings, social housing schemes, energy efficiency in public buildings and other investments related to urban regeneration and infrastructure (e.g. schools, cultural and sports facilities, etc.).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW INTELLIGENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74107298
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150404
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KRAKOW INTELLIGENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Projektu Strategii Rozwoju Krakowa 2030
Date de publication
28 Apr 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74736792
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150404
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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