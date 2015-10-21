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ASF DEPLACEMENT DE L A9

Signature(s)

Montant
390 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 390 000 000 €
Transports : 390 000 000 €
Date(s) de signature
7/04/2016 : 390 000 000 €
Autres liens
Related public register
19/03/2016 - Résumé non technique - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Related public register
20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASF DEPLACEMENT DE L A9

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 07/04/2016
20150365
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASF DEPLACEMENT DE L A9
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 410 million
EUR 825 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Relocation works of the A9 around Montpellier in southern France

The main benefits of the project are expected to be improvements to the environment and safety and in traffic fluidity and management, leading to reduced congestion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/406/EEC will be reviewed at appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASF DEPLACEMENT DE L A9
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASF DEPLACEMENT DE L A9

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Date de publication
19 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65335723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150365
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Date de publication
20 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65349871
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150365
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ASF DEPLACEMENT DE L A9
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95059406
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150365
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/03/2016 - Résumé non technique - ASF DEPLACEMENT DE L A9
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20/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASF DEPLACEMENT DE L A9
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Fiche récapitulative
ASF DEPLACEMENT DE L A9
Fiche technique
ASF DEPLACEMENT DE L A9

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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