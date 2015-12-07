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REGIONE PUGLIA 2014-2020 CO-FINANCING

Signature(s)

Montant
230 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 230 000 000 €
Eau, assainissement : 23 000 000 €
Services : 23 000 000 €
Lignes de crédit : 46 000 000 €
Industrie : 69 000 000 €
Aménagement urbain : 69 000 000 €
Date(s) de signature
13/03/2020 : 8 000 000 €
13/03/2020 : 8 000 000 €
12/05/2016 : 15 000 000 €
12/05/2016 : 15 000 000 €
13/03/2020 : 16 000 000 €
13/03/2020 : 24 000 000 €
13/03/2020 : 24 000 000 €
12/05/2016 : 30 000 000 €
12/05/2016 : 45 000 000 €
12/05/2016 : 45 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 12/05/2016
20150362
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGIONE PUGLIA 2014-2020 CO-FINANCING
REGIONE PUGLIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 230 million
EUR 7325 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Structural Programme Loan will support the implementation of the Operation Programme for the Italian region of Puglia in the 2014-2020 period. The Regional Operational Programme of Puglia for the Implementation of the EU Cohesion Policy (OP) "Investment in growth and employment" is composed of 12 thematic axes and technical assistance which covers the following sectors: 1. R&D and innovation; 2. ICT; 3. SMEs competitiveness; 4. Sustainable energy and quality of life; 5. Adaptation to climate change, risk prevention; 6. Natural and cultural resources; 7. Sustainable transport; 8. Employment; 9. Social inclusion, poverty and discrimination; 10. Vocational training, education; 11. Administrative capacity and 12. Sustainable urban development.

The Operational Programme reflects the prevailing priorities of Puglia. The EU Structural and Investment Funds and the EIB loan will strengthen the sustainable economic development through infrastructure construction and rehabilitation and human capital development, thereby contributing to the overarching goals of EU 2020 Strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Italy, as an EU Member State, has enacted the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into the national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the Promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The details would be reviewed by the Bank's services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONE PUGLIA 2014-2020 CO-FINANCING
Date de publication
28 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66166803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150362
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Services
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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