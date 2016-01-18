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HOPITAL DE MONTPELLIER

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 55 000 000 €
Santé : 55 000 000 €
Date(s) de signature
7/07/2017 : 55 000 000 €
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11/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL DE MONTPELLIER
Communiqués associés
France : la BEI finance le bâtiment HQE de biologie du CHU de Montpellier

Fiche récapitulative

Date de publication
18 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 14/07/2017
20150358
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOPITAL DE MONTPELLIER
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 millions
EUR 140 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Création d'un site unique de biologie sur le site du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier et opérations associées

Le projet constitue la 1ère phase du plan de restructuration du CHU de Montpellier incluant la construction d'un nouveau bâtiment destiné au rassemblement des laboratoires de biologie ainsi que quelques opérations connexes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La directive 2011/92/UE (amendée 2014/52/UE) ne mentionne pas spécifiquement le besoin d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les bâtiments hospitaliers mais il se pourrait que ce projet puisse être repris comme un projet de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Les bâtiments impactés par le projet devront respecter à minima les standards nationaux en matière d'efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l'ensemble des éléments relatifs seront vérifiés durant l'instruction en même temps que l'ensemble des aspects environnementaux du projet.

Les procédures d'appel d'offre utilisées pour les bâtiments publics doivent être en conformité avec les directives communautaires en matière de passation de marché (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) avec publication des appels d'offres au Journal Officiel de l'Union Européenne. Les procédures mises en œuvre seront contrôlées lors de l'instruction.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL DE MONTPELLIER
Date de publication
11 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72208756
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150358
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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