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EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

Signature(s)

Montant
37 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 37 500 000 €
Industrie : 37 500 000 €
Date(s) de signature
27/07/2016 : 17 500 000 €
27/07/2016 : 20 000 000 €
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03/02/2016 - Résumé non technique - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
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03/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
27 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 27/07/2016
20150352
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
SPOLDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 75 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a milk powder factory and extension of the existing plant by new production lines.

Expansion and diversification of business.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 2011/92/EC and will be implemented adjacent to an existing milk processing factory. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. Full environmental details will be verified during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The details will be verified during the project's due diligence.

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03/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Date de publication
3 Feb 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64495697
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150352
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Date de publication
3 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64517246
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150352
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92784054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150352
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY
Fiche technique
EASTERN POLAND DAIRY PRODUCTION FACILITY

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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