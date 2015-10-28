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CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2016 : 200 000 000 €
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 21/12/2016
20150335
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Caruna Networks Oy
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 529 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Caruna Oy and Caruna Espoo Oy will invest to weather-proof transmission and distribution networks in Finland to enhance the security of supply.

Distribution network modernisation and modification to increase security of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme includes certain number of facilities that fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
2 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64488355
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150335
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME - Link to Promoter's website for EIA documentation
Date de publication
17 Jul 2019
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95349304
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150335
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92163051
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150335
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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