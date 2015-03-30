PORTO DI LIVORNO - PL

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project intends to enhance the maritime access to the existing "Darsena Toscana" at the Port of Livorno, including dredging at the port entrance and alongside the maritime access to the inner basins, re-profiling and rehabilitation of some sections, redevelopment works at the outer liquid bulk berth ("Darsena petroli") and a new storage facility dedicated to pulp products.
The project will contribute to the development of a core TEN-T node and to the promotion of sustainable transport, improving supply chain efficiency.
A full environmental impact assessment (EIA) was produced for the construction of a containment basin for dredged materials from the Port of Livorno "Construzione di una vasca di Contenimento per sedimenti di dragaggio del Porto di Livorno". For the components not included in this EIA, the promoter will obtain a screen-out decision from the competent authorities according to national law, transposed from the EIA Directive.
The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project have been or will be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.