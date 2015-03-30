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PORTO DI LIVORNO - PL

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 90 000 000 €
Transports : 90 000 000 €
Date(s) de signature
29/04/2016 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/04/2016 - Résumé non technique - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
Related public register
12/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI LIVORNO - PL
Related public register
12/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI LIVORNO - PL - Construction of a containment tank for dredging sediments of the Port of Livorno
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mars 2016
Statut
Référence
Signé | 29/04/2016
20150330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTO DI LIVORNO - PL
AUTORITA PORTUALE DI LIVORNO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 121 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project intends to enhance the maritime access to the existing "Darsena Toscana" at the Port of Livorno, including dredging at the port entrance and alongside the maritime access to the inner basins, re-profiling and rehabilitation of some sections, redevelopment works at the outer liquid bulk berth ("Darsena petroli") and a new storage facility dedicated to pulp products.

The project will contribute to the development of a core TEN-T node and to the promotion of sustainable transport, improving supply chain efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A full environmental impact assessment (EIA) was produced for the construction of a containment basin for dredged materials from the Port of Livorno "Construzione di una vasca di Contenimento per sedimenti di dragaggio del Porto di Livorno". For the components not included in this EIA, the promoter will obtain a screen-out decision from the competent authorities according to national law, transposed from the EIA Directive.

The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project have been or will be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
12/04/2016 - Résumé non technique - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
12/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI LIVORNO - PL
12/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI LIVORNO - PL - Construction of a containment tank for dredging sediments of the Port of Livorno
Projets associés
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
Date de publication
12 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60585799
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150330
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI LIVORNO - PL
Date de publication
12 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65771477
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150330
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI LIVORNO - PL - Construction of a containment tank for dredging sediments of the Port of Livorno
Date de publication
12 Apr 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64837860
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150330
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/04/2016 - Résumé non technique - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
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Fiche technique
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Projet apparenté
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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