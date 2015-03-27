Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PORTO DI GAETA - PL

Signature(s)

Montant
27 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 27 000 000 €
Transports : 27 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2015 : 27 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/12/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI GAETA - EIA
Related public register
04/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI GAETA - PL
Related public register
27/11/2015 - Résumé non technique - PORTO DI GAETA - PL
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 18/12/2015
20150327
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTO DI GAETA - PL
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 27 million
EUR 36 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of new commercial port and dredging works in the port of Gaeta

The project is the final part of the port masterplan to increase quay and alongside draft length to enable larger ships to use the facility, to develop more yard area within the port and to improve road access.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact assessment (EIA) for the project was undertaken and approved by the Ministry of Environment in July 2005 (National Regulations DPCM 27/12/1988 and DPCM 10/08/1988 No. 377 and following amendments; Law 8/7/1986). The project falls under Annex I of the EIA Directive (2011/92/EU).

The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project have been or will be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
30/12/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI GAETA - EIA
04/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI GAETA - PL
27/11/2015 - Résumé non technique - PORTO DI GAETA - PL
Projets associés
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI GAETA - EIA
Date de publication
30 Dec 2015
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63836375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150327
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI GAETA - PL
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63114741
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150327
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PORTO DI GAETA - PL
Date de publication
27 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63278723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150327
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/12/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORTO DI GAETA - EIA
Related public register
04/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI GAETA - PL
Related public register
27/11/2015 - Résumé non technique - PORTO DI GAETA - PL
Autres liens
Fiche récapitulative
PORTO DI GAETA - PL
Fiche technique
PORTO DI GAETA - PL
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes