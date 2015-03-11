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ICO INFRASTRUCTURE RISK SHARING LOAN

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Énergie : 15 000 000 €
Santé : 15 000 000 €
Transports : 20 000 000 €
Date(s) de signature
12/05/2016 : 3 750 000 €
12/05/2016 : 3 750 000 €
12/05/2016 : 3 750 000 €
12/05/2016 : 3 750 000 €
12/05/2016 : 5 000 000 €
12/05/2016 : 5 000 000 €
12/05/2016 : 7 500 000 €
12/05/2016 : 7 500 000 €
12/05/2016 : 10 000 000 €
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04/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ICO INFRASTRUCTURE RISK SHARING LOAN
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 12/05/2016
20150311
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ICO INFRASTRUCTURE RISK SHARING LOAN
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (through Axis)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
  • Transports - Transports et entreposage
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project is a public-private equity fund established in 2011 and currently going through its investment period.

Flagship operation between Instituo de Credito Oficial (ICO) and the EIB who will share equity risk in infrastructure investments through an Axis fund. This is the first operation with these characteristics and will help Spanish sponsors to revitalise the project finance sector in Spain and the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund manager will carry out an assessment with regard to the investments which the fund manager considers to be EIB-eligible in order to come to the reasoned conclusion that environmental and social impact has been duly addressed and the projects are acceptable in environmental and social terms. Within the EU, the applicable EU directives on environmental and social matters in force at the time should be complied with.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied in the underlying investments financed with proceeds of the EIB loan are in line with the provisions of EU procurement directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ICO INFRASTRUCTURE RISK SHARING LOAN
Date de publication
4 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64546128
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150311
Secteur(s)
Transports
Énergie
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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