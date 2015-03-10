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FORD OTOSAN RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2015 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN RDI
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
2 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 21/12/2015
20150310
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FORD OTOSAN RDI
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) activities for the years 2015-2017, in particular for the development of new commercial vehicles.

The investments will focus on RDI activities related to the development of next generation light and heavy duty commercial vehicles, as well as modernisation of production lines/process innovation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already used for similar activities, and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) according to Directive 2011/92/EU if located in the EU. Any possible environmental issues, including coherence with the principles underlying the EU directives, will, however, be verified during the project's appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

The proposed EIB finance and the total project cost figures provided below represent initial EIB estimates of maximum amounts and are subject to verification during appraisal. As such, the final amounts may vary.

Documents liés
16/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN RDI
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN RDI
Date de publication
16 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67777258
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150310
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN RDI
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123889745
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150310
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN RDI
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN RDI
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Fiche récapitulative
FORD OTOSAN RDI
Fiche technique
FORD OTOSAN RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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