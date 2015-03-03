HELSINGBORG HOSPITAL

Fiche récapitulative
The project comprises the refurbishment and extension of the existing hospital campus in Helsingborg.
The project supports the extension, rehabilitation and reconfiguration of the hospital in Helsinborg in Skåne, the southernmost region in Sweden. The hospital is currently providing the service from a building erected in the 1970s which is at the end its economic lifetime and no longer suitable to provide an efficient modern healthcare service. To overcome this investment backlog, the region's council approved in March 2012 a long-term investment programme to extend the existing facility with a new building of about 40 000 m2 and to rehabilitate the existing buildings.
Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the competent authority's screening decision during appraisal.
The public building will have to meet the relevant national targets on energy efficiency as a minimum. The energy performance design of the hospital and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.
It is expected that the project will have positive social benefits, as healthcare is an element of social cohesion.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.