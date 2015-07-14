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GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 130 000 000 €
Déchets solides : 39 000 000 €
Énergie : 91 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2015 : 39 000 000 €
9/12/2015 : 91 000 000 €
Autres liens
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29/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE
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15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 09/12/2015
20150283
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE
IREN SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 280 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme in district heating networks and waste management facilities

The main purpose of such investments in district heating would be to improve the operational flexibility of the system (peak demand coverage) and to reduce the absolute amount of local air pollutants (NOx, SO2) by replacing individual smaller, fossil-fuel-fired heating boilers in residential and public buildings. Investments in the waste sector would contribute to increasing materials recovery from residual municipal waste and thereby decrease environmental and climate change impact from current waste treatment and disposal operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of their technical characteristics, some of the indicatively assumed project components for financing might concern investments which could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. A condition will be included in the finance contract requiring that the promoter completes any EIA or nature conservation area impact assessment and receives approval from the competent authorities prior to allocating the Bank’s funds to the project scheme, including providing copies of the relevant documents, including the consents, to the Bank. Residual environmental impact of the project schemes assumed to be supported by the Bank is expected to be minimal.

The promoter is well known to the Bank and thus its procurement procedures are expected to be in compliance with Directive 2014/25/EU on utilities sector procurement.

Documents liés
29/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE
Date de publication
29 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64434204
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150283
Secteur(s)
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163286932
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150283
Secteur(s)
Déchets solides
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE
Fiche technique
GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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