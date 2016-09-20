STADTENTWAESSERUNG HAMBURG II

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Fiche récapitulative
Financing of investments in the Hamburg sewerage system in the years 2016-2019
The project concerns the investment programme of Hamburger Stadtentwaesserung for the period of 2016-2019 that will improve the efficiency and sustainability of wastewater services in Hamburg. It includes rehabilitation and upgrading of sewer systems and necessary lifecycle investments at the wastewater treatment plants. The project will assist in maintaining compliance with the Water Framework Directive 2000/60/EC and the Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC.
The schemes included in the project fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. Environmental impact assessment procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. Where appropriate the requirements of the Habitats and Birds Directives are applied. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply these EU directives. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.
The promoter is a contracting authority within the meaning of Procurement Directive 2014/25/EU. All project contracts shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation - Directive 2014/25/EU and Directive 2007/66/EC in this case - as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.