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IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2016 : 37 500 000 €
30/11/2016 : 37 500 000 €
Autres liens
Related public register
15/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 15/12/2016
20150273
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
IMPAX ASSET MANAGEMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EU renewable energy infrastructure fund

The fund aims to invest mainly in the construction of on-shore wind, solar and hydro projects, primarily in selected European countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC.

Documents liés
15/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
Date de publication
15 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61323649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150273
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165050229
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150273
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B
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Fiche récapitulative
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III
Fiche technique
IMPAX NEW ENERGY INVESTORS III B

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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