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THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 20 000 000 €
Aménagement urbain : 20 000 000 €
Date(s) de signature
27/09/2017 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Related public register
12/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 27/09/2017
20150267
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
MUNICIPALITY OF THESSALONIKI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will finance investments in the medium-term investment programme of the Municipality of Thessaloniki aiming for urban development and regeneration of the city.

The project will contribute to urban renewal and transformation by meeting the challenges of the financial crisis and the demographic changes. The project will bring about a significant improvement in the quality of life for the citizens of Thessaloniki and support the municipality's strategy for growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Greece, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives (2011/92/EU and 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU), if relevant to the project, will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
12/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
5 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64570092
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150267
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
12 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
247063836
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150267
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
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Fiche récapitulative
THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Fiche technique
THESSALONIKI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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