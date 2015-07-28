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GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2015 : 150 000 000 €
Autres liens
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15/12/2015 - Résumé non technique - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
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04/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 23/12/2015
20150250
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
TIWAG-TIROLER WASSERKRAFT AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 472 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new hydropower plant on the Upper Inn river

The project will support EU energy policy, which favours a strong increase in renewable power production, and will help maintain the reliability of the electricity system. The project will to some extent contribute to covering peak demand as well as to regulating the electricity system.

The project is in line with the Bank's priority lending objectives related to renewable energy/energy efficiency and complies with the Bank's energy lending criteria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and it was screened in by national authorities and is subject to an EIA. An EIA has been performed in accordance with national legislation and its compliance with EU legislation will be checked during appraisal.

The European Commission exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project's procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.

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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
Date de publication
15 Dec 2015
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63600921
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150250
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63760985
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150250
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
233349580
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150250
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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