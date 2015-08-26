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GINKGO FUND II

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 30 000 000 €
Aménagement urbain : 7 500 000 €
Industrie : 22 500 000 €
Date(s) de signature
11/02/2016 : 3 750 000 €
11/02/2016 : 3 750 000 €
11/02/2016 : 11 250 000 €
11/02/2016 : 11 250 000 €
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07/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GINKGO FUND II
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2015
Statut
Référence
Signé | 11/02/2016
20150248
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GINKGO FUND II
GINKGO ADVISOR SARL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project involves the EIB participation in an infrastructure fund for the remediation and regeneration of polluted brownfield sites in the EU.

Target investments to clean up impaired sites ("brownfields") acquired from public and private owners, using environmentally sound remediation techniques, with the end goal of selling the repositioned property to third parties, thus supporting urban renewal and regeneration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Depending on their technical characteristics, the processes to be employed and operations to be carried out may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. Urban developments are included in the same Annex II of the same Directive. Those elements will be reviewed during appraisal and addressed in the investment guidelines of the Fund. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35 on environmental liabilities with regard to the prevention and remedying of environmental damage, will be addressed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Commentaires

Projects will be located primarily in France, and secondarily in Belgium.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GINKGO FUND II
Date de publication
7 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63928333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150248
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
France
Belgique
Disponible au public
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