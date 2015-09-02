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CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER

Signature(s)

Montant
228 206 298,5 €
Pays
Secteur(s)
Suisse : 45 641 259,7 €
France : 182 565 038,8 €
Services : 228 206 298,5 €
Date(s) de signature
19/09/2016 : 45 641 259,7 €
19/09/2016 : 182 565 038,8 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 19/09/2016
20150246
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CHF 250 million (EUR 230 million)
CHF 949 million (EUR 875 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

Financing of part of the European Organization for Nuclear Research (CERN) investment activities, related to studies, upgrades and implementation of new systems.

The High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) project represents an upgrade to increase the capacity (luminosity increase) of the current LHC accelerator at CERN. The project concerns the development and construction of accelerator system components, which will be installed in a tunnel 27 km in circumference, some 100 metres below ground, located between the Jura mountain range in France and Lake Geneva in Switzerland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The safety and radiation protection for the CERN installations is regulated by a tripartite convention between CERN, the French Nuclear Safety Authority (ASN) and the Office Fédéral de la Santé Publique Suisse. Given the increase of energy levels, it is expected that the site will require updated operating authorisations; during the due diligence the services will review the requirements and the status of the associated approval processes. Although research infrastructure is not specifically mentioned in Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the services will verify if any related requests have been put forward by the relevant authorities, and will review their status along with any other environmental and safety-related issues.

CERN is an intergovernmental organisation with 21 member states and has defined and implemented the CERN procurement rules for the procurement of supplies and services. Like other large-scale pan-European research infrastructures, the public procurement is not covered by the provisions of the Directive on Public Procurement (2004/18/EC), as it falls under the exemption mentioned under the directive's Article 15 point (c). Nevertheless during the due diligence the services will review that the procedures ensure the best interests of the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER
Date de publication
6 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63919507
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150246
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
France
Suisse
Disponible au public
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