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ACEA EFFICIENZA RETE III

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
4/08/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
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10/07/2015 - Résumé non technique - ACEA EFFICIENZA RETE III
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19/08/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACEA EFFICIENZA RETE III
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ACEA EFFICIENZA RETE III

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 04/08/2015
20150220
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACEA EFFICIENZA RETE III
ACEA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a 4-year investment programme (2016-2019) to extend and renovate the electricity distribution network serving the area of Rome. The main purpose of the project is to upgrade obsolete hardware, to build or upgrade substations, to improve the security and reliability of electricity supply, and to enable the connections of new system users.

The project will enable the promoter to connect new users as well as to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will concern the implementation of electricity distribution schemes, some of which may require the competent national authority to determine the need for an environmental impact assessment (EIA). The project schemes are expected to have minimal environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ACEA EFFICIENZA RETE III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - ACEA EFFICIENZA RETE III
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59540226
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150220
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ACEA EFFICIENZA RETE III
Date de publication
19 Aug 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60889244
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150220
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ACEA EFFICIENZA RETE III
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140512090
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150220
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
ACEA EFFICIENZA RETE III
Fiche technique
ACEA EFFICIENZA RETE III

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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