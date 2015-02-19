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GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE

Signature(s)

Montant (.*)
182 450 000 €
Pays
Secteur(s)
Zambie : 182 450 000 €
Transports : 182 450 000 €
Date(s) de signature
4/09/2020 : 72 450 000 €
7/08/2018 : 110 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 72 450 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 07/08/2018
20150219
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREAT NORTH ROAD (T2) Upgrade
ROAD DEVELOPMENT AGENCY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 182 million
EUR 435 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the upgrade of the Zambian section of the Great North Road (T2) between Mpika and the border with Tanzania in Nakonde. It further includes the rehabilitation of feeder roads in the Chinsali-Nakonde section, complementary initiatives in the project area and the provision of technical assistance.

The project is a joint COMESA/EAC/SADC Aid for Trade Initiative, the primary aim of which is to lower transport cost along this key regional road corridor. It will contribute transforming centrally located Zambia from a land-locked to a land-linked country, while fostering continental integration and promoting inclusive economic growth and poverty reduction. It will help diversify the Zambian economy and unlock the country's economic potential. The upgrade of the Great North Road will also make the road more resilient to climate change and safer for road users and local communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An Environmental and Social Impact Statement (ESIS) Report has been developed, including public consultations and accompanying management plans of a Resettlement Action Plan (RAP), Stakeholder Engagement Plan (SEP) and an Environmental and Social Management Plan (ESMP).

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE
Date de publication
22 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79197316
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150219
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE - Environmental and Social Impact Statement (ESIS)
Date de publication
19 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79937291
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150219
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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