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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE V

Signature(s)

Montant
373 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 373 000 000 €
Énergie : 373 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2015 : 373 000 000 €
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE V

Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 10/12/2015
20150200
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RETE GAS INFRASTRUTTURE V
Italy's main gas transmission company.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 747 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The investment programme consists of 21 distinct gas transmission projects located in northern and southern Italy. Many of them serve the purpose of increasing gas transmission capacity in the north of Italy for reverse cross-border gas flows to neighbouring countries (classified as projects of common interest or PCIs). Others aim at the modernisation and replacement of existing equipment and at removing bottlenecks in transmission capacity in some areas of the country.

The project will contribute to improving security, safety and reliability of gas supply and to diversifying supply routes, enabling further EU market integration. Three project components have PCI status (5.11). The major maintenance component is located in the cohesion priority region of Sicily. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest. With regards to the Bank's objectives, the financing of this project will contribute to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It is also in line with the Bank's energy lending policy to gas networks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental assessments have been conducted or are under preparation for the major components of the programme. Various assessments were already approved between 2012 and 2014. Permitting for the smaller components is at various stages, with authorisation expected for most of them by end-2015.

The investments seem to fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoter the proposed procurement procedures and request that contracts for the implementation of the programme are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE V - Pipeline Pontremoli-Cortemaggiore
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63067786
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RETE GAS INFRASTRUTTURE V
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64303986
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE V - Compressor Station Minerbio
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63066706
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE V - Pipeline Cervignano-Mortara
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63065776
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE V - Pipeline Raldon-Legnago
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63067008
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE V
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152101805
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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