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CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 140 000 000 €
Éducation : 140 000 000 €
Date(s) de signature
5/04/2018 : 140 000 000 €
Autres liens
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11/05/2019 - Résumé non technique - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
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06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Projet apparenté
OPERATION CAMPUS

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2018
Statut
Référence
Signé | 05/04/2018
20150193
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
UNIVERSITE PARIS-SUD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 312 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projet d'installation des pôles de recherche en biologie, pharmacie et chimie (BPC) de l'université Paris-Sud sur le plateau de Saclay. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opération globale du Plateau de Saclay retenue par l'Etat dans le cadre du programme national "Opération Campus".

Le projet permettra d'améliorer les conditions de travail et de formation du personnel et des étudiants. Cela favorisera l'égalité des chances et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études de qualité dans l'enseignement supérieur. L'opération proposée sera menée entre 2014 et 2022. Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'Union Européenne et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international ce qui implique que les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Le projet renforcera les liens avec l'économie car un cinquième des coûts d'investissement prévus contribuera directement à l'amélioration des infrastructures de recherche et de développement (R&D) des universités. Les nouveaux bâtiments s'inscrivent dans une démarche de certification "haute qualité environnementale" (HQE).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement, certains sous-projets pouvant être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche HQE et d'autres sous la certification "bâtiment basse consommation" (BBC) ou "bâtiment énergie positive" (BEPOS). Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

Documents liés
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Projets associés
Projet apparenté
OPERATION CAMPUS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Date de publication
11 May 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92793786
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150193
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81387375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150193
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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OPERATION CAMPUS

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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