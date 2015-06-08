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GEORGIA URBAN RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT FL

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 100 000 000 €
Services : 25 000 000 €
Infrastructure composite : 75 000 000 €
Date(s) de signature
11/02/2016 : 25 000 000 €
11/02/2016 : 75 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 11/02/2016
20150172
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE MODERNISATION
Municipal Development Fund of Georgia (MDF), Mountain Resort Development Company (MRDC)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to finance investments in modernisation and upgrade of municipal/state infrastructure throughout the country.

The project is expected to improve the quality and reliability of municipal and other public services and thereby positively affect the living conditions of the concerned citizens. The project would contribute to income generation and job creation. Improvements in living conditions and creation of jobs would help reduce poverty and increase shared prosperity. Investments in local roads/transport, water, wastewater and tourism infrastructure will also increase the attractiveness of the country and further spur economic growth of the Georgian economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The envisaged schemes are mainly small and medium-sized municipal infrastructure schemes in built-up areas. The potential negative environmental impact is therefore very likely to be minor. However, if located in the EU, some of the schemes would potentially fall under Annex I or Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place. It is generally considered that the social impact will mainly be positive, with improved access to municipal services (roads, schools, water treatment and waste management) as well as the generation of additional employment (i.e. through the upgrade of tourism infrastructure in selected municipalities). The project's compliance with all applicable national environmental legislation as well as EU environmental and social principles, standards and practices will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoters to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEORGIA URBAN RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT FL
Date de publication
11 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61289886
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150172
Secteur(s)
Infrastructure composite
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
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