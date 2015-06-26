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NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT

Signature(s)

Montant
418 425 164,91 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 418 425 164,91 €
Énergie : 418 425 164,91 €
Date(s) de signature
2/12/2015 : 169 995 750,11 €
2/12/2015 : 248 429 414,8 €
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Related public register
04/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Communiqués associés
Royaume-Uni : 250 millions de GBP à Northern Powergrid à l'appui de ses investissements régionaux dans l'énergie

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 02/12/2015
20150155
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT 2015-2016
NORTHERN POWERGRID HOLDINGS CO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 300 million
GBP 700 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Northern Powergrid, the distribution network operator for the northeast England and Yorkshire regions, based in Newcastle Upon Tyne in England, seeks EIB financing for its network investments for the period 2015-2016

Distribution network upgrade, expansion and improvement.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the project will concern the implementation of medium and low-voltage schemes that are expected to have minimal environmental impact. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank’s appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Commentaires

Total project cost is estimated to be approximately GBP 700 million.

Documents liés
04/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63834772
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150155
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89235695
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150155
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
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Fiche récapitulative
NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT 2015-2016
Fiche technique
NORTHERN POWERGRID NETWORK INVESTMENT
Communiqués associés
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