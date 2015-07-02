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CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 2 000 000 €
Santé : 8 000 000 €
Éducation : 14 000 000 €
Services : 16 000 000 €
Télécom : 24 000 000 €
Transports : 30 000 000 €
Aménagement urbain : 32 000 000 €
Lignes de crédit : 36 000 000 €
Déchets solides : 38 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2019 : 400 000 €
2/07/2018 : 600 000 €
2/11/2015 : 1 000 000 €
12/06/2019 : 1 600 000 €
2/07/2018 : 2 400 000 €
12/06/2019 : 2 800 000 €
12/06/2019 : 3 200 000 €
2/11/2015 : 4 000 000 €
2/07/2018 : 4 200 000 €
2/07/2018 : 4 800 000 €
12/06/2019 : 4 800 000 €
12/06/2019 : 6 000 000 €
12/06/2019 : 6 400 000 €
2/11/2015 : 7 000 000 €
2/07/2018 : 7 200 000 €
12/06/2019 : 7 200 000 €
12/06/2019 : 7 600 000 €
2/11/2015 : 8 000 000 €
2/07/2018 : 9 000 000 €
2/07/2018 : 9 600 000 €
2/07/2018 : 10 800 000 €
2/07/2018 : 11 400 000 €
2/11/2015 : 12 000 000 €
2/11/2015 : 15 000 000 €
2/11/2015 : 16 000 000 €
2/11/2015 : 18 000 000 €
2/11/2015 : 19 000 000 €
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08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
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22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 - Opinion of the Environmental Authority

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 02/11/2015
20150152
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
REPUBLIQUE DE CHYPRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 928 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Structural programme loan supporting the 2014-2020 Partnership Agreement of the Republic of Cyprus.

Economic and social cohesion; environmental sustainability; increase in growth and employment potential

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Cyprus, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The details will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
22/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 - Opinion of the Environmental Authority

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
Date de publication
8 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63415713
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150152
Secteur(s)
Santé
Télécom
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Éducation
Lignes de crédit
Transports
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 - Opinion of the Environmental Authority
Date de publication
22 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62070724
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150152
Secteur(s)
Santé
Télécom
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Éducation
Lignes de crédit
Transports
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
Fiche technique
CYPRUS EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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