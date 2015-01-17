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AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE

Signature(s)

Montant
28 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 28 000 000 €
Énergie : 28 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2015 : 28 000 000 €
Autres liens
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23/07/2015 - Résumé non technique - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
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08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Related public register
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 21/12/2015
20150117
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
AB AMBER GRID
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 28 million
EUR 59 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

sConstruction of a gas pipeline between Klaipeda and Kursenai

The project consists of the construction of a 110 km long DN800 gas pipeline and a maximum operating pressure of 54 bar, from Klaipeda up to Kuršenai. The project will allow the capacity enhancement of Klaipeda-Kiemenai pipeline in Lithuania.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project required an environmental impact assessment (EIA), which has already been approved by the competent authority.

The investment is subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Documents liés
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18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Date de publication
23 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60490146
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150117
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Date de publication
8 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63430206
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150117
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Date de publication
18 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75944473
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150117
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/07/2015 - Résumé non technique - AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
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Fiche récapitulative
AMBER GRID GAS TRANSMISSION PIPELINE
Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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