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LIGHT RAIL ROTTERDAM

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 120 000 000 €
Transports : 120 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2016 : 120 000 000 €
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Related public register
24/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Related public register
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Communiqués associés
Pays-Bas : l’Europe soutient l’extension du métro de Rotterdam

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 15/12/2016
20150110
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LIGHT RAIL ROTTERDAM
ROTTERDAMSE ELEKTRISCHE TRAM NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase of modern light rail vehicles, and the refurbishment and construction of related infrastructure.

The project will increase the attractiveness of public transport in the region and promote sustainable transport, thus contributing to the EIB's climate action priority objective.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required for this component. Compliance of the new depot, the expansion of existing depot and associated facilities (i.e. infrastructure, if any) will be analysed during appraisal.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The procurement process followed for these trains, as for the other projects components, will be reviewed during appraisal.

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12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Date de publication
24 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64314981
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150110
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LIGHT RAIL ROTTERDAM
Date de publication
12 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135363251
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150110
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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